Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde selin izleri siliniyor - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde selin izleri siliniyor

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde selin izleri siliniyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen selin ardından başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yollar temizleniyor, evler temizleniyor ve dere yatakları düzenleniyor.

08.07.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sağanak yağış ile birlikte meydana gelen selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Yollarda biriken su ve çamur kaldırılırken, zarar gören vatandaşların evleri temizleniyor ve dere yatakları yeniden açılıyor.

Çalışmalar kapsamında, yollar ve sokaklar temizlenirken, dere yatakları yeniden düzenleniyor ve su baskınlarından zarar gören evlerde temizlik yapılıyor. Ayrıca, taşkından zarar gören çiftçilere destek sağlanması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Kılavuzlar Mahallesi'ni ziyaret ederek selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gökçe, selden kalan izleri silmek ve oluşan zararların tespiti amacıyla Bozdoğan Belediyesi, DSİ, karayolları, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Gökçe, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en kısa sürede gidermek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Su taşkınlarından etkilenen her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde selin izleri siliniyor - Son Dakika

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