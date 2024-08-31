Aydın İnciri, Germencik\'te Geleneksel Hasatla Ekonomiye Can Katıyor

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Aydın'ın Germencik ilçesinde coğrafi işaret tescilli Aydın İnciri, ailelerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği geleneksel hasatla bölgenin ekonomisine can katıyor.

Aydın'ın incir meyvesiyle özdeşleşen ilçelerinden olan Germencik ilçesi Aydın İnciri'nin coğrafi işaret almasıyla birlikte bölgenin ekonomisinde ve kültüründe bir kat daha önemli bir yer edindi. Yaz sezonu boyunca, Germencik'teki aileler geleneksel 'dam' adı verilen konaklama yapılarında kalarak, incir hasadını hep birlikte gerçekleştiriyor. Ailelerin bahçelere göç etmesiyle 7'den 70'e herkes, incir hasadında bir rol üstleniyor. Üreticiler, bu yıl kuraklığın hasat zamanını erkene çekmesine rağmen incir kalitesi geçen yıllara göre daha iyi olduğunu belirtiyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin eşi Saliha Zencirci Özel de çocukluğunu incir bahçelerinde geçirenler arasında yer alıyor. İncirin zorlu yolculuğuna tanıklık etmiş biri olarak, Germencik incirinin ulusal çapta daha fazla tanınması için büyük çaba sarf ediyor.

Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan üniversite öğrencisi Emre Avcu, incirin sadece babadan oğula değil aileden çocuğa geçen bir miras olduğunu vurgulayarak, Germencik'te incir, cinsiyet fark etmeksizin herkesin ekmek kapısı haline geldiğini ve yaş sınırı olmaksızın her yaştan insan, incirin bereketli yüzü sayesinde geçimini sağlığını belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de bölgedeki ürünlere katma değer sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliği içinde kurulan INYA'yı geliştirip ve Tariş ürünlerini belediye binasında sergileyerek Germencik incirinin tanıtımına katkıda bulunuyor. - AYDIN