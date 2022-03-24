Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

24.03.2022 09:37
Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' kapsamında projede görev alacak sağlık personeline eğitici ve bilgilendirici eğitim verildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' kapsamında projede görev alacak sağlık personeline eğitici ve bilgilendirici eğitim verildi.

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' hayata geçirildi. Mart ayı başında başlatılan proje kapsamında Aydın genelinde 400 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü üstlendiği proje dahilinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından çeşitli tarihlerde; ilçe sağlık müdürleri ve entegre hastane başhekimlerine eğitici eğitimi, ilçe sağlık müdürlüğünde ve entegre hastanelerde görevli ve projede görev alacak olan sağlık personellerine eğitici eğitimi ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli kadın personellere bilgilendirme eğitimi yapıldı. - AYDIN

Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi
Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi
Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

YORUMLAR
500
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı 'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı Aydın'da 10 bin adet fidan toprakla buluştu Aydın'da 10 bin adet fidan toprakla buluştu

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
09:08 Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
09:08 Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında sağlık personeline eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement