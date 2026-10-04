Aydın Köşk'te Değerler Atölyesi Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Köşk'te Değerler Atölyesi Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Köşk\'te Değerler Atölyesi Bilal-i Habeşi Camii\'nde başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Köşk'te çocukların dini ve sosyal gelişimlerine katkı için hazırlanan Değerler Atölyesi, Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı. Köşk İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, temel din bilgisi, görgü ve nezaket eğitimi ile eğitici oyunlar yer alıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çocukların dini ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan 'Değerler Atölyesi' programı başladı. Bilal-i Habeşi Camii'nde gerçekleştirilen programda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel din bilgisi eğitiminin yanı sıra görgü ve nezaket konuları aktarılırken, eğitici oyunlarla da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Değerler Atölyesi'nde çocukların hem öğrenmeleri hem de kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 'Kaliteli Zaman, Bir Vakit Namaz, Bir Saat Kur'an' sloganıyla yürütülen programda Kur'an-ı Kerim, temel din bilgisi, görgü ve nezaket ile eğitici oyunlara yönelik çalışmalar yer alıyor. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimini Talha Serbes verirken, görgü ve nezaket dersleri Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından gerçekleştiriliyor. Temel din bilgisi eğitimini İlçe Vaizi Ahmet Çelik, eğitici oyunları ise Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı yürütüyor. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerde eğitimlerin yanı sıra oyun ve çeşitli faaliyetlere de yer veriliyor. Böylece öğrencilerin cami ortamında hem dini bilgiler edinmeleri hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal ve eğitici etkinliklere katılmaları amaçlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre Değerler Atölyesi'ne kayıtlar devam ederken, programa katılmak isteyen öğrencilerin pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 16.00'da Bilal-i Habeşi Camii'ne gelerek kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
EğitimAydınYaşamYerelKöşkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
12:15
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:37:18. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Köşk'te Değerler Atölyesi Bilal-i Habeşi Camii'nde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei