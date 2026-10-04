Aydın Köşk\'te Değerler Atölyesi Bilal-i Habeşi Camii\'nde başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde çocukların dini ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan 'Değerler Atölyesi' programı başladı. Bilal-i Habeşi Camii'nde gerçekleştirilen programda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel din bilgisi eğitiminin yanı sıra görgü ve nezaket konuları aktarılırken, eğitici oyunlarla da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Değerler Atölyesi'nde çocukların hem öğrenmeleri hem de kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 'Kaliteli Zaman, Bir Vakit Namaz, Bir Saat Kur'an' sloganıyla yürütülen programda Kur'an-ı Kerim, temel din bilgisi, görgü ve nezaket ile eğitici oyunlara yönelik çalışmalar yer alıyor. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimini Talha Serbes verirken, görgü ve nezaket dersleri Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından gerçekleştiriliyor. Temel din bilgisi eğitimini İlçe Vaizi Ahmet Çelik, eğitici oyunları ise Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı yürütüyor. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerde eğitimlerin yanı sıra oyun ve çeşitli faaliyetlere de yer veriliyor. Böylece öğrencilerin cami ortamında hem dini bilgiler edinmeleri hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal ve eğitici etkinliklere katılmaları amaçlanıyor.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre Değerler Atölyesi'ne kayıtlar devam ederken, programa katılmak isteyen öğrencilerin pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 16.00'da Bilal-i Habeşi Camii'ne gelerek kayıt yaptırabileceği belirtildi.