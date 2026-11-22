Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programlarla dualar eşliğinde yolcu edildi.

Kutsal topraklara hareket edecek umre kafilesindeki vatandaşlar için Eskihisar Mahallesi ve merkez camiinde uğurlama programı gerçekleştirildi. Eskihisar Mahallesi'nde ikamet eden umre yolcuları mahallede düzenlenen programla, diğer kafile üyeleri ise merkez camiinde gerçekleştirilen buluşmayla uğurlandı. Programlara Sultanhisar İlçe Müftüsü Mehmet İrki ve İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri katıldı. Uğurlama programlarında umre yolcularının ibadetlerini sağlık ve huzur içerisinde yerine getirmeleri, yolculuklarını güvenle tamamlayarak sevdiklerine kavuşmaları için dua edildi. Ayrıca İslam aleminin birlik, beraberlik ve huzuru temenni edildi. İlçe Müftüsü Mehmet İrki, programda yaptığı konuşmada umre ibadetinin manevi önemine değinerek kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı ve bereketli bir yolculuk diledi. Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla devam eden programlar, umre yolcularının yakınları ve cemaatle vedalaşmasının ardından sona erdi.