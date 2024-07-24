Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti

Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul\'u ziyaret etti

Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret ederek ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul, Ballı'ya ildeki hastanelerin durumu, kapasite, poliklinik hizmetleri, personel durumu, altyapı, Aydın Şehir Hastanesi inşaatı ve sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. Şenkul, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Ballı'ya teşekkür etti.

24.07.2024 11:00
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Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret ederek ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hizmet Başkan ve Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul tarafından Ballı'ya; ildeki hastanelerin genel durumları, hastanelerin ve sağlık tesislerinin kapasitesi, poliklinik hizmetleri, personel durumu, mevcut altyapı, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatı ve sağlık yatırımları ile il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Şenkul; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri için Ballı'ya teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti - Son Dakika
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