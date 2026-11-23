Aydın genelinde vatandaşların huzur ve sükunetinin korunması amacıyla gerçekleştirilen 4 bini aşkın gürültü denetimi değerlendirilirken, denetimlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Gürültü Denetimi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yapılan gürültü denetimleri ve bu denetimlerin sonuçları masaya yatırıldı. Özellikle turizm sezonunda hareketliliğin arttığı bölgeler başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek gürültüye karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen 4 bini aşkın denetimin sonuçları ele alınırken, denetim faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde gürültü denetimlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ve vatandaşların huzurunu korumaya yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.