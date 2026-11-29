Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Satır Arası Hasbihal Öğretmen Okuma Buluşmaları' çerçevesinde öğretmenler, Yenipazar ilçesinde bir araya gelerek Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' adlı eserini değerlendirdi.

Yenipazar Anadolu Lisesi'nde yapılan programda kitap üzerine sohbetler gerçekleştirildi; bu sohbetlerde gençlerin yetişmesinde eğitimin rolü, çalışma disiplini, azim, irade, zaman yönetimi ve başarı konuları ele alındı. Buluşmada ayrıca öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları, gençlere yol gösterme ve geleceğin şekillenmesinde eğitimin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kitabın ortaya koyduğu düşünceler üzerinden yürütülen sohbetlerde, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda gençlerin hayat yolculuğuna rehberlik eden kişiler olduğu vurgulandı.

Programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü ile okulda görev yapan öğretmenler katıldı.