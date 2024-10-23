Aydınfest Gençlik Festivali Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle bu haftasonu yapılacak olan Aydınfest Gençlik Festivali, ileri bir tarihe ertelendi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Özlem Çerçioğlu'nun adıyla yapılan açıklamada "Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Aydınfest Gençlik Festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
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