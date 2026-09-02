Aydıntepe'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgin, 2026-2027 Eğitim Yılı İçin Okullardaki Hazırlık Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Okulları gezen Bilgin, sınıflar başta olmak üzere çalışma yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu ve okul yöneticilerinden bilgi aldı. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni etti.
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Okulları gezen Bilgin, sınıflar başta olmak üzere hazırlık çalışmaları yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu. Bilgin, okul yöneticilerinden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde eğitim ortamlarının öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha iyi şartlarda başlamasına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
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