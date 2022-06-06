Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

06.06.2022 16:02
Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı köyleri sel basarken, bazı köylerde ise vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı köyleri sel basarken, bazı köylerde ise vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta bazı köyleri sel basmış ve ekili alanlarda ciddi oranda maddi hasar meydana gelmişti. Bu hafta ise yine Şuhut ilçesi Akyuva köyünde günlerdir yağmur yağmaması nedeniyle köylüler yağmur duasına çıktı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duasında köy sakinleri ellerini semaya açtı.

Akyuva Köyü Muhtarı İsmail Karataş'ın yoğun girişimleri sonucunda köy sakinlerinin de destekleriyle gerçekleşen yağmur duasına,çok sayıda köylü vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ki yağmur duası Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin'in günün anlam ve önemine binaen konuşması ile devam etti. Akabinde yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duası yapılan dua ile son buldu. Akyuva Köyü Muhtarlığı, Hayır Cemiyeti Başkanlığı ve köy sakinlerinin destekleriyle yağmur duasına katılan misafirlere ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı
Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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