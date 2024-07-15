Ayvalık Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasanın Geri Çekilmesini İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasanın Geri Çekilmesini İstiyor

Ayvalık Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasanın Geri Çekilmesini İstiyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifine tepki göstererek, sokak hayvanlarının yaşama hakkını savunacaklarını belirtti.

15.07.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
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Sokak hayvanlarına yönelik yasanın geri çekilmesini isteyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Can dostlarımız bizim en sadık dostlarımız. Tıpkı evimizde olanlar gibi, sokaktakilerin de yaşama hakkı kutsal ve dokunulmazdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki 'ötanazi' uygulamasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Ergin, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Ayvalık Belediyesi olarak kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce tüm olanaklar çerçevesinde mücadele edileceğinin altını çizen Başkan Ergin, "Bu konuda daha çok destek beklerken yasa kanalıyla 'ötanazi' uygulamasının yerel yönetimlerin üzerine yıkılmasını da asla onaylamıyoruz" dedi.

Başkan Mesut Ergin, yasaların öldürmek değil yaşatmak için çıkarılması gerektiğini belirterek söyle konuştu: "Bizler kentimizde yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Yaşayan her canlı için huzurlu ve güvenli kentler oluşturmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bunu da hep birlikte mücadele ederek yapabiliriz. Daha vicdanlı, daha duyarlı, daha şefkatli ve daha yaşanabilir bir ülke için hayatı paylaştığımız her canlının yaşam hakkını savunacağız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasanın Geri Çekilmesini İstiyor - Son Dakika

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