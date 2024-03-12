Ayvalık Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Kademe Binasına Taşındı

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Ayvalık Yenimahalle'de uzun yıllardır hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi yeni inşa edilen Kademe Binası'na taşındı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yenimahalle'mizi gürültü kirliliği ve rahatsızlıktan kurtardık" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevreye verdiği rahatsızlık ve gürültü kirliliğiyle yıllardır şikayet konusu olan Temizlik İşleri şantiyesinin yıkımını kendi yaptı. Başkan Ergin, "Yenimahalle'mizi gürültü kirliliği ve rahatsızlıktan kurtardık" diye konuştu.

Şantiyenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte, boşalan alana, vatandaşların istekleri doğrultusunda taziye evi, kreş ve anaokulu gibi bölgenin acil ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet odakları tesislerin yapılacağının müjdesini veren Başkan Ergin, şu bilgileri verdi:

"MAHALLENİN KALBİ BURADA ATACAK"

"Mahalle için üç temel konu bizim için büyük önem taşıyor. Mahallenin kalbi burada atacak. İstihdam kaynakları burada olacak. Kooperatif Mutfağı'nda kadınlar üretime katılıp aile bütçesine katkı sağlayacak. Günlük kazançları aile ekonomisi için önemli bir kazanç olacak. Çocukları da unutmadık. Bu yaşam merkezinde çocuklar cıvıl cıvıl bir ortam yaratacak. Eğitim konusunda desteği buradan sağlayacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün taşınan yerde yani Yeni Kademe Binası'nda destek ve kademe hizmetleriyle birlikte artık daha kullanışlı ve koordineli olarak çalışmalar sürdürülecek. Destek hizmetleri bünyesindeki ahşap, metal ve tüm atölyeler ile kademe hizmetlerine bağlı tüm araç filosu bir arada toplandı, hizmetler daha organize bir şekilde yürütülecek."