Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali

22.03.2022 21:23

Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi münasebetiyle Nevruz Bayramı kutlamalarının büyük bir coşkuyla başladığı Bursa'da, Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade sanatseverleri piyano resitaliyle buluşturdu.

Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali

BURSA - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi münasebetiyle Nevruz Bayramı kutlamalarının büyük bir coşkuyla başladığı Bursa'da, Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade sanatseverleri piyano resitaliyle buluşturdu.

Yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının yıldönümü olarak kutlanan Nevruz Bayramı, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı. Kortej yürüyüşü, demir dövme, ateş üzerinden atlama ve halk oyunları gösterileriyle start alan Nevruz kutlamaları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki piyano resitaliyle devam etti.

Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade'nin Bursalılarla buluştuğu gecede, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergey Rahmaninov gibi isimlerin eserleri seslendirildi. Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan İslam Manafov, Nevruzun herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

Ağabeyi Abuzar Manafov'un Hocalı Katliamı için bestelediği eseri de çalan Turan Manafzade, Çanakkale Türküsü'nü de yorumlayarak dinleyenleri mest ederken, 'Nazende Sevgilim' şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda İslam Manafov ile Turan Manafzade, Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından sanatçılara, çiçek ve Bursa tablosu takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'da bu tür sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Azerbaycanlı sanatçıların verdiği konserin Bursalılar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Yıldız, konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan devlet sanatçısı Turan Manafzade, hem Nevruz Günü'nde hem de Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış mesajlarını Bursa'dan verdiklerini dile getirdi. Azerbaycan'ı, Türkiye'yi ve Türk dünyasını dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Manafzade, Bursalı sanatseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali
Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali
Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali

YORUMLAR
500
KKTC'de Nevruz Bayramı kutlandı KKTC'de Nevruz Bayramı kutlandı Bursa'da 'Türk Defnesi' turnuvası devam ediyor Bursa'da 'Türk Defnesi' turnuvası devam ediyor

Azerbaycan, Bursa, İslam, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:30:27. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçılardan piyano resitali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement