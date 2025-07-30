Aziziye Belediyesi\'nden Termal Turizmde Yeni Butik Otel

Aziziye Belediyesi termal turizm alanında yeni bir açılıma imza attı. Ilıca'da Termal Otel ve tesislerin bulunduğu kampüs içerisinde inşa edilen Butik Otel hizmete açıldı.

İnşasına geçtiğimiz yıl başlanan, modern iç ve dış mimarisiyle adeta göz kamaştıran tesis, konuklarını ağırlamaya başladı. Erzurum'un konaklama sektöründeki tüm ezberlerini bozan yatırım, VIP termal havuzlarla entegre halde hizmet verecek. Genişliği, konforu ve lüks dizaynıyla beş yıldızlı otelleri bile kıskandıran Butik Otel, Erzurum'da termal turizmin yeni gözbebeği olacak. Geleneksel tasarımla modern mimarinin buluştuğu tesiste, 11 süit oda ve yine çeşitli büyüklüklerde 6 adet VIP havuz bulunuyor.

Tesisi Akpunar Anlattı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Butik Otel ve VIP havuzlardan oluşan tesisin, ilçede başlattıkları yatırım ve hizmet seferberliğinin sadece küçük bir parçasını oluşturduğunu söyledi. Yeni tesis hakkında bilgiler aktaran Başkan Akpunar, bu yatırımı ilçeye kazandırmadan önce ilk adımı yeni termal su kaynakları oluşturarak attıklarını hatırlattı. Akpunar, "Sondaj çalışmalarımızla önce yeni termal su kaynakları oluşturduk. Ardından halihazrda hizmet veren otelimize ve bungalov evlerimize ek olarak Butik Otel inşaatına başladık. Özel geleneksel tasarımı, modern mimarisi, genişliği ve lüks dizaynı ile 11 süit odadan oluşan Butik Otelimizi böylece tamamlamış olduk. Konuklarımızı ağırlamaya başladığımız Butik Otelimiz sadece ilçemizin değil, Erzurum'daki konaklama sektörünün kesinlikle yeni çekim merkezi olacak" diye konuştu.

6 adet özel havuzu var

Butik Oteli inşa ederken termalle entegre bir proje olarak tasarladıklarını kaydeden Başkan Emrullah Akpunar, otelde süit odaların dışında ayrıca VIP havuzların da bulunduğuna dikkati çekerek, "Otelimizde birbirinden farklı büyüklüklere sahip 6 adet VIP havuzumuz var. Bu havuzlarımız herkesin kullanımına açık olacak. Konuklarımızın yanı sıra, aileler ve arkadaş grupları da, bu havuzlarımızdan istifade edebilecek. Suyun şifayla buluştuğu adres olan Ilıca'mız, hizmet çeşitliliği ve yeni konseptimizle Erzurum'un ve termal turizmin yeni gözdesi olacak. Butik Otel ile VIP havuzlarımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerken, yatırımlarımızın hemen her alanda şekilleneceğini ve Aziziye için yeni sürprizler hazırladığımızın da özellikle bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM