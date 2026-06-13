Aziziye Camii Yenilendi

Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda Sırbistan'dan sürgün edilen Müslüman mülteciler için Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Aziziye Camii, bölge halkının bağışlarıyla yenilendi.

Bosna Hersek'te, 1860'lı yıllarda Sırbistan'dan sürgün edilen Müslümanların yerleştirildiği, eski adıyla Donja Azizija (Aşağı Aziziye), günümüzde ise Orasje olarak bilinen şehirde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan bir cami yenilendi. Yapımına 1862'de başlanan Aziziye Camii, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bölge halkının da bağışlarıyla aslına uygun şekilde restore edildi. Hırvatistan sınırındaki kentte Sava Nehri kıyısında yer alan tarihi yapının restorasyonuna, bölgede yaşayan Müslüman Boşnakların yanı sıra Katolik Hırvatlar da bağışlarıyla katkı sağladı.

Bosna Hersek'te Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan 36 camiden biri olan ve Hazreti Muhammed'in sakal-ı şerifinin de muhafaza edildiği kutlu mabetlerden biri olan tarihi camii, bugün gerçekleştirilen törenle resmen açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Efendi Kavazovic, "Restore edilen Sultan Abdülaziz Camii, Orasje'deki gururumuz Aziziye, bugün büyük bir gerçekliğe tanıklık ediyor. Allah rızası için samimi bir niyetle inşa edilen ve tarih boyunca gerçek iman, sevgi ve kopmaz bir birliktelikle korunan şeyler, bütün tarihi sınavları, yıkımları ve karanlıkları aşabilecek güçtedir. Bu şekilde, iyiliğin kötülüğe karşı zaferinin kalıcı bir sembolü olarak yaşamaya devam ederler" dedi.

Kavazovic, "Bu cami, 19'uncu asırda Sultan Abdülaziz'in asil iradesiyle inşa edilmiş olup, Bosna Hersek'teki selatin camileri mirasının kıymetli bir parçasını teşkil etmektedir. Bir buçuk asrı aşkın süredir müminleri bir araya getirmekte, atalarımızın izlerini titizlikle korumakta ve her vakfın, vakıf sahibinin adıyla birlikte yaşayıp nefes aldığını bize daimi olarak hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Cami acımasız bir şekilde bombalanmış, Allah'ın takdiriyle temelleri sarsılmamıştır"

Caminin bölge Müslümanlarının ağır acıları, sonsuz sabırları ve sarsılmaz direnişlerinin sessiz tanığı olduğunu ifade eden Reisü'l-ulema Kavazovic, "Bu camii, Bosna Hersek'e yönelik saldırıların o ağır ve karanlık günlerinde acımasız bir şekilde bombalanmış ve yara almış, ancak Allah'ın kudret ve takdiriyle temelleri sarsılmamıştır. Ayakta kalışı ve bugün yeniden kazandığı ihtişam, derin ve evrensel bir mesaj taşır. Maddi kutsal değerler, güçlü imanla korunur. Fakat aynı zamanda üstün bir insanlık anlayışıyla inşa edilir ve yeniden ayağa kaldırılır" dedi.

Sultan Abdülaziz'in Sırbistan'da zulüm gören Müslüman mültecileri yerleştirdiği şehirde sultanın nakdi yardımıyla yapılan camii, Bosna Hersek'te savaş sırasında yıkılmayan nadir camilerden biri olarak öne çıkıyor. Camii, topçu ateşine maruz kalması ve defalarca bombalanıp zarar görmesine rağmen dış görünüş bakımından ilk günkü halini muhafaza etmesiyle biliniyor. - SARAYBOSNA