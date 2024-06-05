Babaeski'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Babaeski'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye Babaeski Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve birçok vatandaş katıldı. Sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi ve Kaymakam tarafından tebrik edildi.

05.06.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, kurum müdürleri, kursiyerler, kursiyer eğitmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti. Serginin açılışını yapan ve ürünleri inceleyen Kaymakam Elmacıoğlu, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim sezonu boyunca kursiyerlerin hazırladığı ürünler açılan sergide görücüye çıktı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kırklareli, Babaeski, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babaeski'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
18:39 Gittikleri piknik sonları oluyordu Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 21:57:03. #1.13#
SON DAKİKA: Babaeski'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement