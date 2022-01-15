Bacada mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bacada mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir binanın davlumbaz bacasına düşerek mahsur kalan güvercin, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezi İsmetpaşa Mahallesinde müstakil bir evin davlumbaz bacasına düşen güvercini ev sahibi fark etti. Bir türlü güvercini bulunduğu yerden çıkartamayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Davlumbazın bacasından içeri uzatılan ağ yardımı ile kuş yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından büyük bir özenle oldukça dar olan bacadan güvercin çıkartılarak kurtarıldı. İtfaiye eri tarafından güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.