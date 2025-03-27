Bafra Kosovalılar Derneği\'nde Cem Dere Yeniden Başkan Seçildi

Bafra Kosovalılar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Cem Dere, yeniden başkan seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda üyelerin oylarıyla tekrar başkan seçilen Cem Dere, yeni dönemde kültürel, ticari, eğitim, sanat, sosyal sorumluluk ve yardım projelerine daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti. "Derneğimizin faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıyacağız" diyen Dere, üyelerin desteğiyle daha fazla başarıya imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Dere, kendisine destek veren tüm üyelere ve gönüllülere teşekkür ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. - SAMSUN