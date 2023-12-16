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Bafralılar Filistin için yürüdü

Samsun'un Bafra ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş yapan yüzlerce kişi "Katil İsrail" sloganları atıldı.

Bafralılar Filistin için yürüdü
16.12.2023 - 09:05,
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Samsun'un Bafra ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş yapan yüzlerce kişi "Katil İsrail" sloganları atıldı.

Bafra Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze halkının yanında olmak için Yeni Kent Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, sık sık "Katil İsrail" diye slogan attı.

Platform adına konuşan Memur-Sen Bafra İlçe Başkanı Seçim Çalışkan, "On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte, 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinli kardeşlerimizi şehit etti. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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