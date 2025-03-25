Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

25.03.2025 19:39
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Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Vali Uğur Turan Başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti. İl Özel İdaresi'nde gerçekleşen toplantıya kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, bağımlılıkla mücadeleye değinerek "Bu konuda iyi uygulama örnekleri bekliyorum. Ulaşılmadık yavrumuz, ulaşılmadık gencimiz kalmasın. Bu konuda derdimizi iyi anlatmamız lazım. İyi mücadele etmemiz lazım. İmkanımız var, mücadele edecek kurumlarımız var. 'Desteğe ihtiyacınız varsa her türlü desteği verelim' diyoruz. Uzmanlarımız her kademede var, biraz gayret edin" dedi.

Turan, gençlere çağrıda bulunarak, "Sevgili yavrularımızın o pırıl pırıl yavrularımızın elinde sigarayla dolaştığını görüyorum ve bunun derdiyle dertleniyorum. Onlarında vali amcasıyım. O yavrular benim yavrularım. Oğlum Mehmet Akif neyse bu kentteki bütün yavrular benim evladım gibidir. Torunum İnci Zeynep gibidir. O itibarla bu çalışmaların inanılmaz bir şekilde çok sıkı çok yakın ve çok samimi bir şekilde takip etmemiz lazım. Bizi izleyen, bizi duyan yüreğimizi ve sesimizi duyan bütün annelere, bütün velilere sesleniyorum, ne olur sevgili yavrularımızı yetiştirirken biricik yavrularımızı yalnız bırakmayalım. Onları geleceğe en güzel şekilde Hazreti Ali'nin dediği gibi hazırlayalım. Bu anlamdaki çağrılarımıza kulak vereceklerine gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2024 Aralık ayı toplantı karaları değerlendirildi, 2025 yılı Kurum ve Kuruluşların Ocak, Şubat ayları faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti - Son Dakika

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