Yozgat'ın Bahadın Beldesinde Kadınlar Beceri Kurslarına İlgi Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat'ın Bahadın Beldesinde Kadınlar Beceri Kurslarına İlgi Gösteriyor

31.01.2026 10:25  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Bahadın Beldesi'nde, belediye öncülüğünde kadınlar için açılan beceri kursları büyük bir ilgi görüyor. Kadın İstihdam Merkezi'nde dikiş, çini ve rölyef kursları düzenlenirken, kadınlar el emeği ürünler üreterek ev ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde belediye öncülüğünde açılan beceri kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açtıkları kurslara ilişkin, "Bahadınlı kadınlar burada yeteneklerini keşfediyorlar. Kendi becerilerinin farkına varmaya, son derece keyifli, verimli, nitelikli zaman geçirmeye başladılar" dedi.

Bahadın beldesinde bulunan Kadın İstihdam Merkezi'nde dikiş kursuna ilave olarak çini ve rölyef ile çocuklara yönelik resim kursu açıldı. Boş zamanlarını kursta değerlendiren her yaştaki kadınlar becerilerini geliştirip, birbirinden güzel, farklı el emeği göz nuru eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşarken, ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Japonya Büyükelçiliği ile imzaladıkları projenin ürünü olan Kadın İstihdam Merkezi'nin hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Eroğlu, "Sorgun Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz çini kursu, rölyef kursu, biçki dikiş kursu son hızla devam ediyor. Bahadınlı kadınlar burada yeteneklerini keşfediyorlar. Kendi becerilerinin farkına varmaya, son derece keyifli, verimli, nitelikli zaman geçirmeye başladılar. Oradan çıkan ürünleri de satarak aile bütçesine, ev ekonomisine katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

"Halk Eğitim Merkezi ile birlikte daha birçok kurs daha açacağız"

Belediye olarak kursa katılan kadınlarla anlaştıklarını aktaran Belediye Başkanı Eroğlu, kursiyerlerin şubat ayından sonra belediye için de hediyelik ürünler yapacaklarını bildirdi. "Bu kurslar kasabamıza çok faydalı oldu, özellikle kadınlar için çok faydalı oldu" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kasaba tarihinde ilk kez kadınlar farklı meslek dallarıyla, farklı uğraşlarla tanıştılar. İlk kez bir rölyef yapılıyor. İlk kez bir çini boyanıyor. Biçki dikiş kursları yıllardan beri yapılıyordu ama bunun dışına çıktık. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte daha birçok kurs açacağız. Kadınlar son derece mutlular. Kendi tabirleriyle, deyimleriyle orada adeta terapi alıyorlar. Psikolojik olarak da rahatlıyorlar ve bu kış ortamında son derece mutlu, huzurlu bir şekilde tekrar evlerine dönüyorlar. Kadınlar kurslarımıza sahip çıktığı sürece, kadın istihdam merkezini faal hale getirdikleri sürece biz de Bahadın Belediyesi olarak kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde malzemelerin siparişini verdik. İlk ürünlerin malzemelerini biz alacağız. Kadınlarımıza hediye edeceğiz. Sonra onlar kendi ürünlerini, kendileri ham maddeler satın alarak, ürettikleri malzemeyi bir kısmını bize, bir kısmını piyasaya satacaklar. Biz de seve seve alacağız ve Bahadınlı kadınların el emeği, göz nuru bu ürünleri gittiğimiz kurumlara hediye edeceğiz. Belediyemizin tanıtımını da kullanacağız. Kasabamızın tanıtımını da kullanacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bahadın, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ın Bahadın Beldesinde Kadınlar Beceri Kurslarına İlgi Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:04:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat'ın Bahadın Beldesinde Kadınlar Beceri Kurslarına İlgi Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.