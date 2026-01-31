Yozgat'ın Bahadın Beldesinde Kadınlar Beceri Kurslarına İlgi Gösteriyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde belediye öncülüğünde açılan beceri kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açtıkları kurslara ilişkin, "Bahadınlı kadınlar burada yeteneklerini keşfediyorlar. Kendi becerilerinin farkına varmaya, son derece keyifli, verimli, nitelikli zaman geçirmeye başladılar" dedi.

Bahadın beldesinde bulunan Kadın İstihdam Merkezi'nde dikiş kursuna ilave olarak çini ve rölyef ile çocuklara yönelik resim kursu açıldı. Boş zamanlarını kursta değerlendiren her yaştaki kadınlar becerilerini geliştirip, birbirinden güzel, farklı el emeği göz nuru eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşarken, ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Japonya Büyükelçiliği ile imzaladıkları projenin ürünü olan Kadın İstihdam Merkezi'nin hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Eroğlu, "Sorgun Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz çini kursu, rölyef kursu, biçki dikiş kursu son hızla devam ediyor. Bahadınlı kadınlar burada yeteneklerini keşfediyorlar. Kendi becerilerinin farkına varmaya, son derece keyifli, verimli, nitelikli zaman geçirmeye başladılar. Oradan çıkan ürünleri de satarak aile bütçesine, ev ekonomisine katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

"Halk Eğitim Merkezi ile birlikte daha birçok kurs daha açacağız"

Belediye olarak kursa katılan kadınlarla anlaştıklarını aktaran Belediye Başkanı Eroğlu, kursiyerlerin şubat ayından sonra belediye için de hediyelik ürünler yapacaklarını bildirdi. "Bu kurslar kasabamıza çok faydalı oldu, özellikle kadınlar için çok faydalı oldu" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kasaba tarihinde ilk kez kadınlar farklı meslek dallarıyla, farklı uğraşlarla tanıştılar. İlk kez bir rölyef yapılıyor. İlk kez bir çini boyanıyor. Biçki dikiş kursları yıllardan beri yapılıyordu ama bunun dışına çıktık. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte daha birçok kurs açacağız. Kadınlar son derece mutlular. Kendi tabirleriyle, deyimleriyle orada adeta terapi alıyorlar. Psikolojik olarak da rahatlıyorlar ve bu kış ortamında son derece mutlu, huzurlu bir şekilde tekrar evlerine dönüyorlar. Kadınlar kurslarımıza sahip çıktığı sürece, kadın istihdam merkezini faal hale getirdikleri sürece biz de Bahadın Belediyesi olarak kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde malzemelerin siparişini verdik. İlk ürünlerin malzemelerini biz alacağız. Kadınlarımıza hediye edeceğiz. Sonra onlar kendi ürünlerini, kendileri ham maddeler satın alarak, ürettikleri malzemeyi bir kısmını bize, bir kısmını piyasaya satacaklar. Biz de seve seve alacağız ve Bahadınlı kadınların el emeği, göz nuru bu ürünleri gittiğimiz kurumlara hediye edeceğiz. Belediyemizin tanıtımını da kullanacağız. Kasabamızın tanıtımını da kullanacağız."