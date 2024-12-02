Bahçelievler Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

Bahçelievler Belediyesi\'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

Bahçelievler Belediyesi, 'Beslenme Destek Programı' ile ilkokul öğrencilerine bir yıl boyunca sağlıklı beslenme desteği sunmayı hedefliyor. Program, Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu'nda tanıtıldı ve 2 bin öğrenciye destek sağlandı.

02.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:21
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Bahçelievler Belediyesi'nce başlatılan 'Beslenme destek programı' kapsamında ilkokul öğrencilerine 1 yıl boyunca beslenme desteği sağlanacak.

Bahçelievler Belediyesi, Beslenme Desteği Programı ile ilçedeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunan proje Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Programda Proje kapsamında bugün ilk olarak 2 bin öğrenciye sağlanan beslenme desteği yıl boyunca diğer okullarda da devam edecek.

Öğrencilerden Hümeyra Tunçer "Beslenme desteği için teşekkür ediyorum. Bazı insanların ihtiyacı vardı. Belediye başkanına teşekkür ediyorum" dedi. Melis Ayça Şimşek de, "Durumu olmayanlar aç kalabiliyordu. Bu destek sayesinde karınlarını doyurdular. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Muhammed Poyraz Can ise "Diğer okullarda da böyle olsun, diğer sınıflarda da dağıtılsın. Arkadaşlarımızla sandviçimizi aldık yedik. Belediye bize yiyecekleri dağıttı. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Halit Ziya Uşaklıgil, Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika

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