Bahçesi Yanan Adam Kaza Yaptı

Yanan bahçesine yetişmek isterken kaza yaptı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yanan bahçesine yetişmek isteyen şahıs kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesinde meydana geldi. F.Y. isimli şahsa ait bahçenin yandığı ihbarı alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Bahçesinin yandığını öğrenen F.Y., bölgeye giderken otomobili ile kanala yuvarlandı. İtfaiye ekipleri, yangın müdahalesinden sonra otomobili düştüğü kanaldan çıkardı. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, tarla sahibi ise yara almadan kazadan kurtuldu.