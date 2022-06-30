Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi - Son Dakika
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Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi

30.06.2022 00:58
Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da afet bölgesini havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da afet bölgesini havadan inceledi. Köprünün yıkılması sonucu ulaşımın sağlanamadığı Şarköy'de incelemelerde bulunup vatandaşlara 8 ay içerisinde afet evlerinin tamamlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki afet bölgelerini havadan inceledi. Helikopterle sel suları altında kalan bölgeleri inceleyen Bakan Soylu, köprünün yıkılması sonucu ulaşımın sağlanamadığı Şarköy Boğaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyen Bakan Soylu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait köprünün bölgeye getirilerek kısa sürede kurulumunun yapılacağını aktardı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Süleyman Soylu, 8 ay içerisinde afet evlerinin tamamlanarak vatandaşların evlerine yerleştirileceğini söyledi. Kentteki barajların önemine dikkat çeken Bakan Süleyman Soylu, şöyle dedi:

"Bu köprünün yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan köprü getiriyoruz. Bu köprünün yerine onu kuracağız. Aşağıya yine geçitli köprülerden yapacağız. Ondan sonra bu köprünün yerine ne yapacağımızı Ulaştırma Bakarlığımızla değerlendireceğiz. Yerlerinizle alakalı buraya gelince öğrendim. Hem Çevre Bakanımıza, TOKİ ile konuştuk. Şöyle bir durum var. Salı günü yerlerinizin ihalesi çıkıyor. Elbetteki selin getirdiği bir takım hasarlar var. Kozcağız, şehir merkezinde var. Yaklaşık 6 vilayette hasarlar var. Biz sizin yanınızdayız. Zannediyorum bu gece ve yarın öğlene kadar bu köprü biter. İhtiyaçlarınızı helikopterle yine getireceğiz. Hemen içme suyu getirelim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız burada. Milletvekilimiz burada. Bu akşam itibariyle bu helikopterle içme suyu ihtiyacınızı da inşallah gideririz. Yarından sonra inşallah faaliyete girer. En kısa zamanda da afet evlerinize taşınacaksınız. Burada iki baraj yapıldı. İki büyük barajla Bartın'da sel afeti geçmiş yıllar gibi olmadı. 100 milyon ton su tuttu. Büyük bir su. Onun için burası da yapıldığı zaman sizler de evlerinize yerleştiğiniz zaman inanıyorum ki bu afetlerle karşı karşıya kalmayız. İhale Salı günü yapılıyor. Bakan yardımcımız da burada. Biz en kısa zamanda 8 ay içerisinde ihale yapıldıktan sonra İnşallah sizi kendi yerlerinize taşımaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki Ramazan Bayramı'na girmeden evvel evinize taşırız. Biz elimizden gelen bütün gayreti ve desteği ortaya koyacağız." - BARTIN

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Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Süleyman Soylu, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi - Son Dakika

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