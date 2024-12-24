Bakanlar Balıkesir\'deki Patlamada Yaralıları Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Balıkesir'de 12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'e gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Bakan Güler, Bakan Yerlikaya ve Bakan Işıkhan, patlamada yaralanan 5 işçiyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BALIKESİR