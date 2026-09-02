Bakırköy'de 2026-2027 adli yılı törenle başlarken Duman yargı mensuplarını tebrik etti - Son Dakika
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Bakırköy'de 2026-2027 adli yılı törenle başlarken Duman yargı mensuplarını tebrik etti

Bakırköy\'de 2026-2027 adli yılı törenle başlarken Duman yargı mensuplarını tebrik etti
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Bakırköy Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, hakim ve savcıların adli yılını kutladı.

Bakırköy Adliyesi'nde, 2026/2027 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, adliyede görevli yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik etti.

Bakırköy Adliyesi'nde, 2026-2027 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ile başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Başsavcı Duman, yargı personellerinin yeni adli yılını tebrik etti

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende, Başsavcı Duman, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik etti. Başsavcı Barış Duman, adliyenin atrium alanında hakim ve savcılarla görüştü, tek tek sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de 2026-2027 adli yılı törenle başlarken Duman yargı mensuplarını tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de 2026-2027 adli yılı törenle başlarken Duman yargı mensuplarını tebrik etti - Son Dakika
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