Balçova'daki yeni yıl partisinde engelli gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen yeni yıl partisinde bir araya gelen engelli gençler ve aileleri, etkinlikte gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesine, Başkan Fatma Çalkaya ve meclis üyeleri de pistte dans ederek katıldı.

Balçova Belediyesinin ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için geleneksel hale getirdiği Engelsiz Parti, bu yılda eğlenceli anlara sahne oldu. Belediyenin Engelsiz Halk Oyunları ekibindeki gençler, Engelsiz Şekerleme projesine katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar ve daha onlarca engelli birey, aileleri ile birlikte belediyenin Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki düzenlenen partiye katıldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler, müzik eşliğinde Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri ile birlikte dans ederek oyunlar oynadı. Engelli gençler, gönüllerince bir yılbaşı kutlaması yaparken, hep birlikte kesilen yılbaşı pastasının ardından gençlere yeni yıl hediyeleri verildi.

Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Hayatımda kutladığım en güzel yılbaşı partileri sizlerle birlikte kutladığım partiler. Sizleri çok seviyorum; çünkü sizleri birer evladım gibi görüyorum" dedi.

Gençlerin ailelerine hitap eden Başkan Çalkaya, "Sizlerin azmi önünde saygıyla eğiliyorum; çünkü sizin azminiz çocuklarımızın hayata bağlanmasını sağlıyor. Biz de Balçova Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşulsuz bir şekilde sizlere destek olacağız" diye konuştu. - İZMİR