Balık ölümleri korkutuyor - Son Dakika
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Balık ölümleri korkutuyor

30.05.2022 18:30

- Balık ölümleri korkutuyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

- Balık ölümleri korkutuyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

Çimendere Mahallesi'nden geçen Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri, vatandaşları rahatsız ediyor. Derede öncede de aynı durumu yaşadıklarını, suyun kirlendiğini anlatan mahalle sakinleri, sorunun çözülmesini istedi.

Bazı fabrikaların atıklarının kirliliğe neden olduğunu öne süren Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, bu durumun geçen yıl da yaşandığını, derenin ağır bir koku yaydığını kaydetti. Yetkililerin sudan numune aldığını ifade eden Güngör, "Şu an için olumlu bir sonuca varılamadı. Yani balık ölümlerini geçtik; biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, etini, sütünü, peynirini yiyoruz. Hadi onu da geçtim. Şarköy'e, Gelibolu'ya, Çokal Barajı'na buradan su gidiyor" dedi.

Balık ölümleri korkutuyor
Balık ölümleri korkutuyor
Balık ölümleri korkutuyor
Balık ölümleri korkutuyor

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balık ölümleri korkutuyor - Son Dakika


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