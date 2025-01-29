Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Atama: Mutlu Tanrıkulu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Oldu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Atama: Mutlu Tanrıkulu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Atama: Mutlu Tanrıkulu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Mutlu Tanrıkulu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atandı. Tanrıkulu'nun daha önceki görevleri arasında BASKİ Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Belediyesi'nde farklı daire başkanlıkları yer alıyor.

29.01.2025 18:05  Güncelleme: 18:07
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına Mutlu Tanrıkulu getirildi. BASKİ Genel Müdürlüğü'nde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olan Mutlu Tanrıkulu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın onayı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atandı.

Mutlu Tanrıkulu kimdir?

İlk ve Orta Öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. 1998-2004 yılları arasında TSK'da görev yaptı. 2004-2009 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan, 2009-2017 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde; Hastane İdare Amirliği, Hastane Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yapan Mutlu Tanrıkulu Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal Etkinlikler Şube Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2021 yılında BASKİ Genel Müdürlüğünde Ahnet Akın tarafından atanarak daire başkanı olarak görev yapan Mutlu Tanrıkulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak yetkilendirildi. Tanrıkulu, evli ve bir çocuk babasıdır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Atama: Mutlu Tanrıkulu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Oldu - Son Dakika

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