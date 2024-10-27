Balıkesir'de UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Balıkesir'de olası afetlere karşı UMKE tatbikatı yapıldı, arama kurtarma süreçleri test edildi.

27.10.2024 14:15
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Balıkesir'de enkazda arama kurtarma tatbikatı

Tatbikat gerçeğini aratmadı

BALIKESİR - Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, olası afetlere hazırlık amacıyla bu yılki UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tatbikatı düzenlendi. 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Balya ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen geniş çaplı saha tatbikatı, afet müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefledi.

Tatbikat senaryosuna göre, 7.2 büyüklüğünde bir deprem sonrası enkaz altında kalan yaralıları arama ve kurtarma çalışmaları, Balya ilçesine bağlı Çalova Mahallesi'nde yapıldı. Bu senaryo çerçevesinde, UMKE ekipleri, AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü) yönetimi, itfaiye ve Eti Maden Arama Kurtarma Ekipleri birlikte sahada yer aldı.

Tatbikatta, ekipler senaryo üzerinden pratik yaparak müdahale süreçlerini gözden geçirdi. Olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla, enkazdan yaralı arama-kurtarma ve çoklu trafik kazalarına yaklaşım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tatbikat, katılımcılar için önemli bir deneyim sunarken, ekipler arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına da katkı sağladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gelecekte de benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Bu tatbikat, Balıkesir'deki sağlık ve acil durum ekiplerinin afet anlarında daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için önemli bir adım oldu.

Balıkesir\'de UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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