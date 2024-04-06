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Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak çalışan Numan Özel emekli oldu.

Balıkesir'de uzun yıllardır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve kamu yararına hizmet veren derneklerde görev alan Numan Özel yaş haddinden emekli oldu.

Numan Özel 1985 yılında başladığı memuriyet hayatı boyunca birçok başarı ve teşekkür belgesi aldı. Memuriyetin yanı sıra yazar ve şairlerin kitap basımlarında, kitap günleri etkinlikleri, sanat etkinlikleri ve kültürel olan her alanda yardımcı olan Numan Özel, Türk Ocakları, Yazarlar ve Şairler derneği, Ocak İzi ve Güzel Sanatlar Derneklerinde de üye olarak görev yapıyordu.

Yaş haddinden emekli olan Numan Özel'e görevinde yaptığı başarılarından dolayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu adına Vali Yardımcısı Mustafa İlhan tarafından 'Başarı Belgesi' takdim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aytekin Yılmaz'da emekli olan personeli Numan Özel'in örnek bir memur olduğunu belirterek, "Sevgili arkadaşımıza emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk içinde geçirmesi temennisinde bulunuyorum. Kendisine kapımız her zaman açık."

Yemekte veda konuşması yapan Özel, "Onur ve gururla yaptığım görevimi devrederken, çalışan memur arkadaşlarıma yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Vali Yardımcılarımız, İl Kültür ve Turizm Müdürüm olmak üzere çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki hayatınızda sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmenizi temenni ediyor görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Beraber görev yaptığı arkadaşları da emekli olan Numan Özel'e bir veda yemeği vererek, emeklilik hayatında başarılar dilediler. Yemek sonrası hediyelerini takdim ettiler. - BALIKESİR