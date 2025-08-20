Balıkesir MYO'da Görev Değişimi - Son Dakika
Balıkesir MYO'da Görev Değişimi

Balıkesir MYO'da Görev Değişimi
20.08.2025 16:21
Öğr. Gör. Emine Mutafçı, Balıkesir MYO Müdür Yardımcılığı görevini Dr. Fulya Güngör'e devretti.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öğr. Gör. Emine Mutafçı, görevini Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör'e devretti.

Balıkesir MYO' da görev değişimi yaşandı. Yüksekokul Müdürlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Öğr. Gör. Emine Mutafçı'ya yüksek okulumuzda ki başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, bu göreve layık görülmekten dolayı gururlu olduğunu belirterek taşıyacağı sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Devir teslim töreni iyi niyet ve temennilerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir MYO'da Görev Değişimi

Balıkesir MYO'da Görev Değişimi
