Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Karesi Huzurevi'nde kuş yemliklerini ağaçlara astı

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Karesi Huzurevi'nde kalan yaşlı sakinleri ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğrencileri, Yaşam Boyu Gelişim Topluluğu ve Bilim, Toplumsal Dayanışma ve Sinerji Topluluğu öğrencileri, Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelerek doğaya katkı sunan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gözde Akış'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ve kuşların beslenmesine katkı sağlamak ve doğa sevgisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ile huzurevi sakinleri birlikte kuş yemlikleri hazırladı. Hazırlanan yemlikler, daha sonra bahçedeki ağaçlara asılarak kuşların kullanımına sunuldu. Kuş yemliklerinin hazırlanması ve ağaçlara asılması sürecinde öğrenciler ile huzurevi sakinleri birlikte vakit geçirirken, etkinlik kuşaklar arası etkileşimin güzel bir örneğini ortaya koydu.