Bandırma'da Yılbaşı Alışveriş Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da Yılbaşı Alışveriş Coşkusu

Bandırma\'da Yılbaşı Alışveriş Coşkusu

Bandırma'da yılbaşı hazırlıkları hız kazanırken, kuruyemişçiler ve pastaneler yoğun ilgi görüyor.

31.12.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar yeni yılı evlerinde, arkadaş ortamlarında ya da dış mekanlarda karşılamak için şimdiden alışveriş telaşına kapılmış durumda. Bu süreçte özellikle kuruyemişçiler ve pastaneler, yılbaşı alışverişlerinin en çok tercih edilen durakları haline geldi.

Bandırma'da yılbaşı gecesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kuruyemişler, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. Kabuklu fıstık, badem, ceviz ve leblebi gibi ürünler yoğun ilgi görürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle mağaza vitrinlerinde sergilenen özel yılbaşı paketleri vatandaşların dikkatini çekiyor. Esnaf, asıl yoğunluğun yılbaşına saatler kala yaşandığını belirtiyor.

Yılbaşı hazırlıklarının diğer önemli adreslerinden biri de pastaneler. Özellikle yeni yıla özel pastalar, tatlılar ve kurabiyeler yoğun ilgi görüyor. Bandırma'daki birçok pastane, yılbaşı akşamına yetişmek için gece mesaisi yapıyor. Pastane çalışanları, yılbaşı gecesi için sipariş yetiştirme telaşında. Vatandaşlar arasında en çok rağbet gören ürünlerden biri olan yılbaşı pastalarının fiyatları ise 6 kişilik bir pasta için 400 TL'den başlayarak 600 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bandırma'nın en işlek noktalarından biri olan Çarşı Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluğu gözle görülür bir şekilde artmış durumda. Bandırma, yılbaşı öncesindeki bu alışveriş coşkusuyla adeta bir şenlik havasına büründü. Kuruyemişçiler, pastaneler ve diğer esnaflar, vatandaşların yeni yılı coşkuyla karşılamaları için tüm güçleriyle çalışırken, bu yoğunluk hem esnaf hem de halk için yılın en hareketli günlerini yaşatıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Alışveriş, Bandırma, Ekonomi, Yılbaşı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Yılbaşı Alışveriş Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:55:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Yılbaşı Alışveriş Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.