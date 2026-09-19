Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Son Kurşun Anıtı’na anlamlı ziyaret

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Bandırma'nın kurtuluş günü dolayısıyla Ayyıldız Tepe'de bulunan Son Kurşun Anıtı ziyaret edilerek şehitler yad edildi.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun simge noktalarından biri olan Son Kurşun Anıtı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"Son Kurşundan Sonsuz Özgürlüğe" başlığıyla gerçekleştirilen programda, Bandırma'nın kurtuluşunda mücadele eden kahramanlar anılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da rahmet, minnet ve saygıyla yad edildi.

Son Kurşun Anıtı'nda gerçekleştirilen ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.