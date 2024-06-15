Bandırma protokolü bayramlaştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol bayramlaşması gerçekleştirildi.
Bandırma'da, Belediye Nikah Salonu'nda protokol bayramlaşma programı yapıldı. Programa; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Garnizon Komutanı Hv.Plt. Tuğgeneral Levent Eğren, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı J.BNB. Ahmet Tunç, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, gaziler, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğ.Gen. Levent Eğren, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, programda birer konuşma gerçekleştirerek Bandırmalıların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verildiler.
Bayramlaşma programının ardından, protokol tarafından Bandırma Şehitliği ziyaret edildi. - BALIKESİR
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