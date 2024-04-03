Banka önündeki bekleyişte silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Banka önündeki bekleyişte silahlar konuştu: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir banka ATM'si önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi diğerine ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralı, polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, saldırgan teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cadde trafiğe açıldı.

03.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Banka önündeki bekleyişte silahlar konuştu: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir banka ATM'si önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Olay Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan banka ATM'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'de para işlemi gerçekleştiren A.U"nun hemen arkasında bulunan C.Ö. ile bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A. U. belinden çıkardığı silahla peş peşe C.Ö.'ye ateş etmeye başladı. Bacağından kurşunla yaralanan C.Ö. ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine giderek polis ekiplerinden yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler C.Ö.'yü sedyeye alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı olayı gerçekleştiren A.U. ise polis ekiplerinin yanına giderek teslim oldu.

Diğer taraftan olayın yaşandığı caddeyi emniyet ekipleri şeritle kapattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, ekipler gerekli incelemeleri yapmalarının ardından caddeyi yeniden trafiğe açtı.

OIayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Banka, Ordu, Ünye, ATM, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Banka önündeki bekleyişte silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

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