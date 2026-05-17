Bartın\'da gençler ilk kez aşk acısını dindiren şelaleyi gördü

17.05.2026 19:16  Güncelleme: 19:23
19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Bartın'da düzenlenen doğa yürüyüşünde gençler, Ulukaya Şelalesi'ni ilk kez gördü. Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yağmurda espri yaparak dikkat çekti.

Bartın'da 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gençler, Küre Dağları Milli Parkı'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile aşk acısını dindiren şelale olarak bilinen Ulukaya Şelalesi'ni ilk kez gördü. Gençlerle birlikte Ulukaya Kanyonu'ndan şelaleye uzanan yaklaşık 7 kilometrelik yolu yürüyen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamaları esnasında yağmur bastırınca soru soran gazetecilere, "Biraz daha yağmurun altında kalırsak hastaneye ihtiyacımız olacak' diyerek espri yaptı.

19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Bartın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Drahna Vadisi'ndeki bayraklı tepeden Ulukaya Şelalesi'ne giden yaklaşık 7 kilometrelik yolda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, önceki dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, belediye başkanları, il ve ilçe protokolü de katıldı. Bayraklı tepede buluşan doğa severler, Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Drahna Vadisi'nden Ulukaya Kanyonu, Ulukaya Şelalesi'ne uzanan kilometrelerce yola yürüdü. Güneşli havada eşsiz doğada yürüyen grup, bölgedeki endemik ve nadir görülen bitki türlerini de yakından gördü.

Yürüyüş yapılan bölgede çocukluğunu geçirdiğini belirten Yılmaz Tunç, gençlerle birlikte yıllar önce gezip dolaştığı yerleri yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılara bölgeyi ve hatıralarını anlatan Tunç, çocukken yüzdükleri çayda ise elini yüzünü yıkadı. Yürüyüşün son düzlüğünde doğa severler aşk acısını dindiren şelale olarak ünlenen Ulukaya Şelalesi'ne ulaştı. İhtişamlı kayaların arasından görkemli bir şekilde akan şelalenin de önünden geçildiği yürüyüş, Küre Dağları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'nde son buldu.

Yürüyüş boyunca sık sık resim çekilen gençlere köfte ekmek ikram edildi. Yılmaz Tunç, burada yaptığı açıklamada ziyaretçi merkezine dönüştürülen alanın eskiden kendisinin de okuduğu ilkokul olduğunu ifade etti. Tunç, tüm gençlerin 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Açıklamalar esnasında bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan Yılmaz Tunç, Bartın'daki hastanelerin yeni binaya taşınması ile ilgili soruya da cevap verdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile taşınmanın başlandığını belirten Tunç, Bartın Devlet Hastanesi ile taşınmanın sona ereceğini kaydetti. Tunç, şiddetini arttıran yağmura rağmen soru sormak isteyen gazetecilere, "Biraz daha yağmurun altında kalırsak hastaneye ihtiyacımız olacak" diyerek espri yaptı. Tunç'un esprisi yanındaki Vali Arslan ve gazetecileri güldürdü. Adalet Bakanlığına yapılacak alımlarla ilgili soruya da cevap veren Tunç, aranan şartları sağlayan gençlerin bir an önce başvurularını yapmalarını söyledi.

Tunç ve berberindeki protokol daha sonra alandan ayrılırken, gençler ise bölgedeki kamp ve etkinliklerine devam etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Turizm, Yaşam, Yerel, Doğa

