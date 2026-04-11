CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Başaran Aksu'nun Tutuklanmasına Tepki: "İki Kez Kendi Ayağıyla İfadeye Giden Bir Sendikacı Kaçma Şüphesiyle Tutuklandı"
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Başaran Aksu'nun Tutuklanmasına Tepki: "İki Kez Kendi Ayağıyla İfadeye Giden Bir Sendikacı Kaçma Şüphesiyle Tutuklandı"

11.04.2026 13:03  Güncelleme: 14:53
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İş Sendikası Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasının hukuksuz olduğunu belirtti. Aksu'nun ifade vermek için kendi isteğiyle gittiği, ancak buna rağmen tutuklandığı vurgulandı. Aksu, cezaevinde açlık grevi kararı aldı. Bakırlıoğlu, Aksu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini ifade etti.

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasının hukuksuz olduğunu belirterek, "İki kez kendi ayağıyla ifadeye giden bir sendikacı kaçma şüphesiyle tutuklandı" dedi. Bakırlıoğlu, Aksu'nun cezaevinde açlık grevi kararı aldığını da açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar İlçe Başkanlığı'nda düzenledikleri basın açıklamasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, açıklamasına önce CHP Ankara İl Başkanı'nın gözaltına alındığını, ardından Bornova Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı haberinin geldiğini söyledi. Gün içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin "hileyle" Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini ileri süren Bakırlıoğlu, öğleden sonra ise Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklandığını öğrendiklerini söyledi.

Başaran Aksu'nun şu anda Akhisar'daki Süleymanlı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu belirten Bakırlıoğlu, kendisini ziyaret ettiklerini anlattı. Aksu'nun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, "Bedeni cezaevinde olabilir ancak aklı ve yüreği hala işçilerle, madencilerle" dedi.

"'Yargı bağımsız değil' paylaşımı sonrası ifadeye çağrıldı"

Başaran Aksu'nun tutuklanmasına gerekçe olarak bir sosyal medya paylaşımının gösterildiğini dile getiren Bakırlıoğlu, Aksu'nun Akbelen'de doğasını savunan Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdiğini hatırlattı. Geçen cuma günü Soma'ya giderek ifade vermek isteyen Aksu'nun ifade veremediğini kaydeden Bakırlıoğlu, üç gün sonra yeniden Soma'ya giderek kendi isteğiyle ifade verdiğini vurguladı. "İki kez kendi ayağıyla ifadeye giden bir sendikacı, kaçma şüphesiyle tutuklandı" diyen Bakırlıoğlu, tutuklama kararının hukuksuz ve adaletsiz olduğunu ifade etti.

"Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı"

Başaran Aksu'nun tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, "Bir an önce bu tutukluluğun sonlandırılması gerekir. Başaran Aksu'nun özgürlüğüne kavuşması gerekir" dedi.

Aksu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı da paylaşan Bakırlıoğlu, Ankara'daki Doruk Madencilik işçilerinin mağduriyetine dikkati çekti. Madencilerinin pazar akşamı eyleme başlayacağını ve pazartesi günü Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceğini bildiren Bakırlıoğlu, Aksu'nun da bu eylemlere destek amacıyla açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Bakırlıoğlu, "Başaran Aksu, pazar akşamı Doruk madencileriyle dayanışmak ve güçlünün adaletine itiraz etmek için açlık grevine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

