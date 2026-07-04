Başbağlar Katliamı'nın 33. Yıl Dönümü - Son Dakika
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Başbağlar Katliamı'nın 33. Yıl Dönümü

Başbağlar Katliamı\'nın 33. Yıl Dönümü
04.07.2026 17:43
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Tanoğlu, Başbağlar Katliamı'nın acısını anarak toplumsal birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Başbağlar Katliamı'nın 33. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başbağlar ve Madımak'ta yaşanan acıların Türkiye'nin ortak hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tanoğlu, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 sivilin hayatını kaybettiği katliamın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu ifade etti.

Katliamın yalnızca Erzincan'ın değil, tüm Türkiye'nin hafızasında silinmeyecek bir yara açtığını belirten Tanoğlu, o gece insanların yaşamını yitirmesinin yanı sıra okul, cami ve evlerin de ateşe verildiğini hatırlattı.

Aradan geçen yıllara rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getiren Tanoğlu, saldırının yalnızca masum insanları değil, milletin birlik ve beraberliğini hedef aldığını kaydetti.

Başbağlar Katliamı'nın, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak olaylarından üç gün sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Tanoğlu, her iki olayın da toplumu mezhepsel ve etnik temelde ayrıştırmayı amaçlayan karanlık girişimler olduğunu ifade etti.

Toplumun provokasyonlara karşı sağduyu ve kardeşlik bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Tanoğlu, "Başbağlar da Madımak da güzel ülkemizin dinmeyen ortak acısıdır. Acının rengi, ırkı ya da mezhebi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün acı yüzünü Erzincanlıların yakından yaşadığını belirten Tanoğlu, nefret söylemlerinin toplumlara zarar verdiğini ifade ederek, ülkede kardeşlik, huzur ve birliğin daim olmasını temenni etti.

Tanoğlu, mesajının sonunda Başbağlar Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 vatandaşı rahmet ve saygıyla andığını belirterek, "33 şehidimiz yüreğimizde yaşamaktadır. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başbağlar Katliamı'nın 33. Yıl Dönümü - Son Dakika

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