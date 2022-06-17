Basın mensuplarına yönelik engellemelere tepki - Son Dakika
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Basın mensuplarına yönelik engellemelere tepki

17.06.2022 13:00
Basın mensuplarına yönelik engellemelere tepki

Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Sezerer basın mensuplarına yönelik engellemeleri kınayarak, "Kolaylaştırmıyorsunuz bari zorlaştırmayın" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Sezerer basın mensuplarına yönelik engellemeleri kınayarak, "Kolaylaştırmıyorsunuz bari zorlaştırmayın" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Sezerer, son günlerde Sivas'ta basın mensuplarına yönelik artan engellemelerle ilgili bir açıklama yayınladı. Sezerer açıklamasında basın mensuplarının halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yaptıklarını ifade edip, "Basın mensupları, halkın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmek için tüm zorluklara göğüs geriyor. Ancak tüm bunlara rağmen Sivas'ta özellikle son dönemlerde bazı kamu görevlilerinin basın mensuplarına karşı yaygınlaşan "basın özgürlüğüne müdahale" tarzında ki yaklaşımlarına üzülerek şahit oluyoruz.

Saha köprü görevi yapan basın mensubu arkadaşlarımızın haber alma, fotoğraf çekme, kamuyu bilgilendirme gibi asli görevlerini ifa etmelerine kolaylaştırmıyorsunuz bari en azından zorlaştırmayın. Devlet ile millet arasında köprü olma görevini üstlenen ve bu son derece ulvi ve önemli görevi yerine getirme mücadelesi verirken, meslektaşlarımızın bazı kamu görevlileri tarafından işlerini yapmayı engelleyecek şekilde karşılaştıkları bu yaklaşımları kınıyorum. Başta mülki amirimiz olan sayın valimiz Dr. Yılmaz Şimşek olmak üzere tüm ilgilileri basın özgürlüğü hakkı çerçevesinde tedbir almaya çağırıyoruz." İfadelerine yer verdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın mensuplarına yönelik engellemelere tepki - Son Dakika

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