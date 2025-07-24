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Basın Özgürlüğü Tehdit Altında

Basın Özgürlüğü Tehdit Altında
24.07.2025 16:30
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DGC Başkanı Boyacı, basın özgürlüğünün tehlikede olduğunu ve 24 Temmuz'u dayanışma günü olarak anmalıyız.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de basın özgürlüğünün ciddi tehditler altında olduğunu vurguladı. Sansürün yalnızca gazetecilere değil, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına da zarar verdiğini belirten Boyacı, bu nedenle 24 Temmuz'un bir bayram değil, bir dayanışma günü olarak anıldığını ifade etti.

DGC Başkanı Boyacı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"24 Temmuz 1908'de sansürün kaldırılmasıyla birlikte gazeteciler için bir dönüm noktası olmuştu. Ancak ne yazık ki bugün, gazeteciler hala baskı, sansür ve çeşitli engellemelerle karşı karşıya. Gözaltılar, tutuklamalar, ekran karartmalar, haber yasakları ve medya kuruluşlarına yönelik ekonomik-siyasi baskılar artık sıradan hale gelmiş durumda. Bugün gazeteciler, yalnızca haber yaptıkları ya da düşüncelerini ifade ettikleri için yargılanmakta ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. Bu durum yalnızca mesleki bir baskı değil, halkın haber alma özgürlüğüne yönelik açık bir tehdit olarak değerlendirilmelidir."

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez temel taşlarından biri olduğunu hatırlatan Boyacı, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası gibi düzenlemelerde yer alan ve basın özgürlüğünü yıllardır kısıtlayan hükümler mutlaka yeniden ele alınmalıdır. Gazetecilerin özgürce çalışamadığı bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Açıklamasını "Gerçek anlamda özgür bir basın ortamı sağlanmadıkça 24 Temmuz bizim için bir bayram değil, mesleki mücadele ve dayanışma günüdür" sözleriyle tamamlayan Boyacı, tüm gazetecilere birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Türkiye, denizli, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Özgürlüğü Tehdit Altında - Son Dakika

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