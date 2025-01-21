Basın Yarışması\'ndan İHA\'ya Üç Ödül Birden

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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) geleneksel olarak düzenlediği Basın Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı muhabirleri 3 ayrı kategoride ödül aldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin tarafından düzenlenen Basın Yarışması'nın ödül töreni dün akşam Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı konuşmada gazeteciliğin zor bir meslek olduğunun altını çizerek basının önemine vurgu yaptı.

Gecede İHA muhabirleri Umutcan İşledici haber dalında, Elif Ayşenur İşledici fotoğraf dalında, Serkan Çetinkaya ise görüntü dalında ödüle layık görüldü.

Umutcan İşledici'ye Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Elif Ayşenur İşledici'ye Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş, Serkan Çetinkaya'ya ise ödülünü Adana Valisi Yavuz Selim Köşger takdim etti.

Törene, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve protokol üyeleri katıldı. - ADANA