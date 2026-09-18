Başiskele\'de Yeşilyurt ve Yeniköy\'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Başiskele'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Yeşilyurt ve Yeniköy Merkez mahallelerinde asfalt, parke yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen plan çerçevesinde üstyapı mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Karadut ve Pancar sokaklarda gerçekleştirdiği asfalt serim işlemlerini tamamlayarak yolları daha düzenli ve konforlu hale getirdi.

Yayalar ve araçlar için güvenli ulaşım

Eş zamanlı olarak Yeniköy Merkez Mahallesi'nde de çalışma yürüten ekipler, Nevruz Sokak'ta kilit parke yol yapımına, Kültür Sokak'ta ise yaya kaldırımı inşasına hız verdi. Yapılan düzenlemelerle sadece araç trafiğinin değil, yayaların da güvenli ve rahat hareket edebileceği alanların oluşturulması hedefleniyor.