Başkale'de korkutan ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkale'de korkutan ev yangını

Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İlçenin Yeni Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem Ertaş'a ait evde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev alev yanan eve müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar oluştu.

06.06.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale'de korkutan ev yangını

VAN - Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem Ertaş'a ait evde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev alev yanan eve müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Başkale, Van, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkale'de korkutan ev yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başkale'de korkutan ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement