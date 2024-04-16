Başkan Ahmet Akın, sürpriz evlilik teklifine denk geldi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Ahmet Akın, sürpriz evlilik teklifine denk geldi

Başkan Ahmet Akın, sürpriz evlilik teklifine denk geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim çalışmaları sırasında Kepsut'un Hotaşlar Mahallesi'nde yapılan sürpriz evlilik teklifine denk geldi ve çiftin nikahını kıydı.

16.04.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim çalışmaları sırasında Kepsut'un Hotaşlar Mahallesi'nde yapılan sürpriz evlilik teklifine denk geldi. Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftine, "Nikahınızı kıyacağım" sözü veren Başkan Ahmet Akın, hem sözünü tuttu hem de göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görevi devraldıktan aldıktan sonra ilk nikahını kıydı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, seçim çalışmaları kapsamında 25 Ocak Perşembe günü Kepsut'a bağlı Hotaşlar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ahmet Akın, hemşehri buluşmasının ardından mahalledeki sürpriz evlilik teklifine denk geldi. Elif ve Umutcan çiftinin unutulmaz anlarına ortak olan Başkan Akın, çiftin nikah tarihini sorarak seçilmesi durumunda nikahlarını kıyma sözü verdi.

Mutluluklarına ortak oldu

Elif ve Umutcan çiftinin Karesi AVM'de gerçekleştirilen nikah töreninde mutluluklarına ortak olan Başkan Ahmet Akın, "Bu benim ilk nikahım. Kepsut Hotaşlar'a gittiğimizde söz verdik. Çok güzel bir çift, yanında arkadaşları. Çok hoşuma gitti. Seçimi kazanıyoruz inşallah, sizin nikahınızı ben kıyacağım dedim" şeklinde konuştu. Başkan Akın, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Akın, sürpriz evlilik teklifine denk geldi - Son Dakika

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