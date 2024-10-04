Başkan Alemdar Geyve\'de Muhtarlarla Buluştu

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve'de teşkilat mensupları ve 73 muhtarla bir araya geldiği buluşmada 'insan odaklı hizmet ve daha yaşanabilir bir Geyve' vurgusu yaparak, "Siyasetimizde tek amaç, insana hizmettir. Eşit hizmet, insan odaklı bir anlayışla Geyve'yi daha güzel günlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine Pamukova'dan sonra bir diğer güney ilçesi Geyve ile devam etti. Başkan Yusuf Alemdar'ın Geyve'de ilk durağı AK Parti Geyve İlçe Teşkilatı oldu. İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, önceki dönem Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay ve partililer tarafından karşılanan Alemdar, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek talep ve sorunları birinci ağızdan dinledi. AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, yüzölçümü en büyük ilçe olan Geyve'de yaz sezonunda yaşanan su sorununa anında müdahale eden Alemdar'a teşekkür etti.

Daha sonra Geyve MHP İlçe Teşkilatını ziyaret eden Başkan Alemdar, İlçe Başkanı Murat Çakmak ve partililerle bir araya geldi. MHP İlçe Başkanı Çakmak, Cumhur İttifakı olarak Başkan Alemdar'ın her daim yanında olduklarını ifade etti. Alemdar, birliktelikten kuvvet aldıklarını ve bu güçle şehrin kalkınması adına gayretle çalıştıklarını söyledi. Başkan Yusuf Alemdar son olarak Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Şenel ve 73 mahalle muhtarıyla buluştu. Mahallelerin sorunlarının dinleyerek çözüm önerilerini sunan Alemdar su, v kanal, altyapı, üstyapı gibi birçok konuda öncelikli ihtiyaç taleplerine cevap verdi ve tüm sorunları süratle çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Başkan Alemdar, "Ne olursa olsun sözlerimizi havada bırakmayacağız. Hepsini bir-bir yerine getireceğiz. İlçelerimizin talepleri oluyor. Bu taleplerin karşısında bizler çalışmalarımızı daha düzenli ve planlı hale getireceğiz. Mahallelerimizde yapılması gereken çalışmaları yine sizlerle birlikte yapacağız. Daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimizdeki tek amaç insana hizmettir. Adil, eşit ve hakkaniyetle insanımızın daha iyi şartlarda yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Memlekete hizmet yarışından Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla başarıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.

Alemdar, konuşmanın ardından muhtarların sorularını yanıtladı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - SAKARYA