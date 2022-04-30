Başkan Aras, belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Bodrum Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Bayram öncesi belediye personeli ile bir araya gelen Başkan Aras, belediye çalışanlarına sağlıklı, mutlu ve aydınlık nice bayramlar geçirmeleri temennilerinde bulunarak verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Bütün personelin iş birliği içinde çalıştığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar için sizlere teşekkür ederim. Yoğun bir dönemden geçiyoruz hep beraber ama üstesinden geliyorsunuz. İş birliği, dayanışma, kardeşlik, dostluk, huzurlu bir mesai anlayışı ile çalışmak çok daha iyi oluyor. Biz, her türlü siyasetin dışında çalışıyoruz. Kendi iş yerimiz gibi çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bir üstünlük pozisyonu değil bu makam, aynı hizmet pozisyonudur. Bizim de aynı sizin de aynı. Hep beraber biz, hizmet pozisyonundayız. Halkımıza bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Hizmet yükünün bu kadar artmasına rağmen, hep birlikte büyük bir aşkla, şevkle görevimizi yapıyoruz."

Başkan Aras: "Çalışmalarınızdan, güler yüzünüzden, samimiyetinizden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Çalışanlarına teşekkür eden Başkan Aras, "Bayram inşallah hepimiz için güzel geçer. Umutlarla güzel bir geleceğe bizleri taşır diye düşünüyorum. Tatilinizde biraz dinlenin, bayramda çalışacak arkadaşlarımız var; temizlik hizmetleri, destek hizmetleri, park bahçe, fen işlerimiz, çağrı merkezimiz gibi birçok konuda belediyenin hizmetleri devam ediyor. Çalışmalarınızdan, güler yüzünüzden, samimiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Aras, Bodrum Belediyesi'nin diğer birim personellerini de ziyaret ederek çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İşçi Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA