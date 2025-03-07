Başkan Aydın'dan Kadınlar Günü Kutlaması

Başkan Aydın mesai arkadaşlarının Kadınlar Günü'nü kutladı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesindeki son mesai gününde, personelin kadınların gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini erken başlattı. Belediye'nin tüm birimlerini gezen Başkan Aydın, kadın personele masa çiçeği hediye ederek, kadınlar gününü kutladı. Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade eden Başkan Aydın, "Osmangazi'ye ve Osmangazililere en güzel hizmeti sunmak için emek veren kadın çalışma arkadaşlarımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir araya geldik. Onların vermiş olduğu emek sayesinde Osmangazi'yi çok daha iyi yerlere taşımaya devam ediyoruz. Sadece 8 Mart değil, her günün kadınlar günü olması gerekiyor. Kadınların daha özgür, eşit ve hür olduğu, şiddete maruz kalmadığı bir dünya için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.